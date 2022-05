Unitas, “nessuna conseguenza sui servizi”

“Al momento non ci sono elementi concreti per affermare che la vicenda venuta alla luce di recente possa avere delle conseguenze dirette sulla qualità delle prestazioni e dei servizi erogati all’utenza”. Così il Consiglio di Stato, rispondendo a un’interpellanza inoltrata dal deputato Marco Noi e altri 13 granconsiglieri , ha preso posizione sulla questione delle presunte molestie avvenute all’interno di Unitas , l’associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana.

Le cifre dei contributi

Il Consiglio di Stato ha fornito anche qualche dettaglio sui contributi a Unitas: quello cantonale previsto per il 2022 ammonta a circa 2,5 milioni di franchi e finanzia attività svolte dalla struttura per anziani Casa Tarcisio, dal Centro diurno Casa Andreina e dal Servizio tiflologico. Da oltre 20 anni, inoltre, Swisslos eroga a favore dell’associazione 50'000 franchi annui per i soggiorni di vacanza delle persone cieche e ipovedenti, e per il sostegno alla gestione della Biblioteca Braille e del libro parlato.