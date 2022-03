Unitas, non luogo a procedere

Non luogo a procedere. Si conclude così la vicenda di presunte molestie ai vertici di Unitas, l’associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana. Seconto quanto riferisce La Regione la procuratrice pubblica Valentina Tuoni ha chiuso l’incarto per prescrizione. Secondo la legge, infatti, l’accusa di contravvenzione contro l’integrità sessuale può essere promossa solo per querela di parte, che deve essere avviata entro tre mesi nei casi specifici ed entro tre anni in un più ampio discorso di azione penale per molestie.