Tre giovani alla sbarra per stupro di gruppo

Tre giovani che avrebbero violentato una ragazza nel Sottoceneri sono stati rinviati a giudizio dalla procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis. Secondo quanto riferisce la Rsi, lo stupro, ripreso con i cellulari, sarebbe avvenuto il 25 settembre 2021, dopo una serata trascorsa in discoteca.

La ragazza, maggiorenne, aveva conosciuto due dei tre all’uscita del locale e aveva acconsentito di andare a casa del fratello di uno dei due. Ma non sapeva che ci sarebbe stata una terza persona e secondo quanto ha ribadito agli inquirenti non avrebbe mai pensato di assecondare le loro intenzioni. Nell’appartamento i tre l’avrebbero costretta ad avere rapporti sessuali, completi e non, e alcuni istanti furono ripresi anche con il telefonino. Due giovani poi se ne andarono, mentre il terzo avrebbe continuato ad abusare di lei.