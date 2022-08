Rogo in Valle di Muggio, situazione sotto controllo

“Sotto controllo”. Così il comandante dei pompieri del Mendrisiotto Corrado Tettamanti ha definito, ai microfoni di Ticinonews la situazione relativa all’incendio scoppiato questa mattina in Valle di Muggio. “Il fuoco è stato preso subito con due elicotteri, poi se ne è aggiunto un terzo. Il fianco sinistro è stato tenuto, inclusa la testa, che si può definire spenta”. Il fianco destro “purtroppo è in una zona molto impervia e inaccessibile al personale via terra, quindi lo si sta spegnendo unicamente con i tre elicotteri”. Per quanto concerne i tre villeggianti vacanzieri sfollati “chi voleva rientrare al proprio domicilio poteva farlo, perché il fuoco della zona dapprima toccata, grazie alle operazioni aeree e da terra, è già stato spento e le case di vacanze sono state salvaguardate”, ha detto Tettamanti.