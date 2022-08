Fiamme minacciano rustici a Roncapiano

Un incendio è divampato verso le 11:30 in una zona boschiva sopra Roncapiano, in Valle di Muggio. Le fiamme si sono sviluppate su di una superficie prativa per poi interessare parzialmente anche il bosco vicino ad alcuni rustici e si teme che possano intaccare gli edifici. Tre villeggianti che si trovavano nelle abitazioni sono stati evacuati preventivamente, ci spiega il comandante dei pompieri del Mendrisiotto Corrado Tettamanti. La polizia conferma che fortunatamente non si contano né feriti né intossicati. Sul posto anche il personale sanitario del SAM in assistenza ai pompieri.