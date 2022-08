Camion prende fuoco alla dogana di Chiasso

Un camion ha preso fuoco sul sedime della dogana di Chiasso Brogeda, nell’area riservata al traffico commerciale. Un fumo intenso si è sprigionato dal mezzo ed è visibile da parecchi chilometri di distanza. Come testimoniano diversi video inviati in redazione, e stando a quanto comunicato dalla Polizia cantonale, le fiamme hanno interessato anche un secondo tir che era posteggiato lì di fianco. L’incidente è avvenuto attorno alle ore 12.15. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Chiasso nonché i pompieri del Centro di Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiotto (CSCPM). Le operazioni di spegnimento sono tutt'ora in corso. A titolo precauzionale, l'area interessata è stata evacuata. A causa della fitta coltre di fumo, i residenti nella zona sono invitati a chiudere porte e finestre. Fortunatamente non si contano feriti, ma unicamente danni materiali.