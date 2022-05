Novazzano, era davvero un lupo

L’evento predatorio avvenuto a Novazzano il 12 aprile è effettivamente opera di un lupo. La conferma giunge dall’Ufficio della caccia e della pesca a seguito delle analisi del Dna sugli animali uccisi. “L’ipotesi più plausibile – scrive l’Ufficio – resta quella di un esemplare in dispersione che ha già lasciato la zona. Il monitoraggio intensificato resterà comunque attivo per alcune settimane”.

“Non solo nelle valli”

Quello della presenza del lupo in Ticino è un tema tornato di stretta attualità nelle ultime settimane a seguito di alcuni attacchi ad animali da allevamento, in particolare dopo l’azione dimostrativa dello scorso 26 aprile davanti a Palazzo delle Orsoline. Sull’episodio di Novazzano si era espresso anche Germano Mattei, co-presidente dell’Associazione protezione territorio dai grandi predatori, intervenuto in diretta a Ticinonews martedì scorso: “L’investimento di uno o più lupi a Taverne e la possibile comparsa di questo animale a Novazzano mostra che quella del lupo è una questione che non tocca più solamente le valli più remote”.