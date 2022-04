Predati 13 ovini a Novazzano, “forse un lupo”

Nella mattinata di ieri è stata accertata una predazione a Novazzano su 13 ovini. A comunicarlo è l’Ufficio della caccia e della pesca (UCP) che sottolinea che al momento l’ipotesi dell’attacco è attribuita o a un lupo o a un cane di simili dimensioni.

In attesa delle analisi del DNA

“Saranno le analisi del DNA sui prelievi raccolti tempestivamente dai guardacaccia di zona a confermare l’autore dell’attacco”, spiega l’Ucp. Ma, sottolineano, in attesa di un riscontro sicuro, “il caso viene trattato come se l’aggressione fosse stata effettuata da un lupo”. In questo caso per il nostro Cantone si tratterebbe della presenza più a sud e in un’area particolarmente edificata. “Proprio quest’ultimo aspetto porta a ipotizzare che si tratterebbe verosimilmente di un esemplare in transito”, aggiunge l’Ufficio.

“Non erano protetti in modo adeguato”

Le verifiche svolte dal competente Ufficio della consulenza agricola confermano che al momento dell’attacco “gli ovini non erano protetti adeguatamente”, ovvero presenza di una recinzione priva dell’elettrificazione e con una installazione e manutenzione non corrette. Al riguardo l’Ucp sottolinea che, per i casi di predazione da lupo, il Cantone Ticino indennizza anche i capi non protetti.