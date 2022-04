Una convenzione europea datata

Sebbene la dimostrazione si sia svolta davanti al luogo simbolo della politica cantonale, i manifestanti speravano di suscitare una reazione “anche a Berna, che ha in balìa il governo ticinese”. Quest’ultimo comunque, secondo Mattei, non è esente da rimproveri: “Dovrebbe sicuramente fare di più e dire chiaramente alla Confederazione, come fatto da Grigioni e Vallese, che continuare così non è più possibile”. A essere nel mirino di Mattei è la Convenzione di Berna, firmata dalla Confederazione e dagli altri Stati membri del Consiglio d’Europa con lo scopo di “assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro biotopi” dove è necessaria “la cooperazione di più Stati”. “La Convenzione è stata firmata nel 1979, ma oggi non è più attuale”, commenta Mattei, riferendosi all’aumento della presenza del lupo sul nostro territorio. “Occorre modificarla”.