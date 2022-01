Molinari sotto casa di Foletti, “Badaracco è responsabile”

Contro Badaracco

Secondo il gruppo Lega in Consiglio comunale a Lugano, il responsabile indiretto di questo atto intimidatorio sarebbe addirittura il vicesindaco Roberto Badaracco, il quale “con il suo comportamento, oltre a non rispettare la collegialità del Municipio”, avrebbe “messo Michele in una situazione di pericolo”. “Solo due mesi fa – prosegue il gruppo leghista – Badaracco prometteva collegialità se fosse stato eletto come Vicesindaco, ma poi alla prima occasione si è subito smarcato in modo indecoroso lasciando il Sindaco solo”. La mattina del nuovo sgombero dell’ex Macello, rioccupato la sera precedente dagli autogestiti, ai microfoni di Ticinonews Badaracco aveva dichiarato di avere promesso ai molinari che lo sgombero non sarebbe avvenuto durante la notte, scaricando la responsabilità della decisione dello sgombero sulla Polizia o sul sindaco.