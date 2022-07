Manca l’acqua e il foraggio è a rischio

Tanto caldo ma poca acqua. La siccità mette in difficoltà soprattutto il Mendrisiotto e in particolare il settore agricolo che teme il contraccolpo di questa ondata di caldo.

Lanciato l’allarme

Dopo l’allarme lanciato dall’Azienda cantonale agraria, oggi ai microfoni di Ticinonews anche l’agricoltore e allevatore Angelo Ganzola ha espresso le sue preoccupazioni. “La situazione inizia a essere difficile soprattutto per la produzione di foraggio”, sottolinea Ganzola. “I pascoli stanno seccando, l’erba non cresce e la produzione è compromessa. Se fa un’altra settimana di siccità siamo a zero, non ci sarà più niente da portare a casa”, aggiunge.