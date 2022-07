Mezzana in difficoltà per la siccità

La siccità di queste settimane mette a dura prova l’agricoltura. Nel nostro cantone la regione maggiormente colpita è il Mendrisiotto, dove si prendono provvedimenti. Su richiesta degli agricoltori momò, il Cantone ha messo a disposizione motopompe e tubi della Protezione civile per l’irrigazione delle colture. I primi pescaggi da lago e pozzi di captazione, ci è stato riferito dal locale consorzio di PCi, potrebbero iniziare già la prossima settimana.

L’Azienda agraria cantonale di Mezzana non ha però voluto (o potuto) attendere. Il direttore Daniele Maffei ci accompagna ai margini di un campo di granoturco. “Io sono qui da vent’anni e questa è la prima volta che dobbiamo predisporre un’irrigazione di soccorso per il mais”. Mezzana non dispone tuttavia di un pozzo collegato a una falda freatica. “L’unica fonte alla quale possiamo attingere – spiega Maffei – è quindi il lago”. Il trasporto d’acqua dal Ceresio all’azienda agricola nel cuore del Mendrisiotto, iniziato negli scorsi giorni, avviene con delle autobotti.