Lupo, annullato l’abbattimento

Il dietrofront

Alla luce di questi nuovi elementi e preso atto che la predazione del 26 aprile scorso non è attribuibile a lupi singoli bensì ad un branco, in applicazione del diritto federale, la decisione di abbattimento pronunciata dal Consiglio di Stato in data 18 maggio, “fondata su una premessa rivelatasi errata, deve essere annullata”. Le autorità cantonali “sono in costante contatto con l’Ufficio federale dell’ambiente (Ufam) per ricevere indicazioni su come procedere”. In parallelo, il personale dell’Ufficio della caccia e della pesca manterrà attivo il monitoraggio in Val Rovana al fine di verificare se questo branco si è riprodotto anche nel 2022.