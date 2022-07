Lastminute.com, nuovo amministratore delegato

Lastminute.com ha un nuovo amministratore delegato. In seguito all’apertura dell’inchiesta per presunte irregolarità sulle richieste di indennità per lavoro ridotto durante la pandemia da Covid-19, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di nominare ad interim Laura Amoretti, che assume così gli incarichi originariamente attribuiti a Fabio Cannavale (Ceo) e Andrea Bertoli (Coo) della Società. Il Collegio ha infatti deliberato di sospendere per un periodo di tre mesi i poteri ad entrambi in relazione all'istruttoria in corso. Li sostituirà inoltre nelle rispettive posizioni nelle società controllate. Il Consiglio ha anche avviato la ricerca dell'amministratore delegato per un sostituto permanente.

Il profilo

Laura Amoretti è Chief Customer Officer del gruppo dal 2019 e da diversi anni ricopre anche il ruolo di amministratore in alcune società controllate del gruppo. È entrata a far parte del gruppo nel 2010 come amministratore delegato del settore crocieristico e, prima, è stata in una delle principali agenzie di viaggi online europee. Laureata in giurisprudenza all'Università degli studi di Genova in Italia, è stata iscritta all'albo degli avvocati nel 2006 e nel 2019 ha conseguito l'Emba in Spagna.

“Un contributo prezioso”

“Laura è una leader molto impegnata e dinamica con visione, energia e una notevole esperienza rilevante con il nostro gruppo”, ha commentato Laurent Foata, Presidente del Consiglio. “Il suo contributo sarà particolarmente prezioso in questo frangente. Non vediamo l'ora di impegnarci a stretto contatto con Laura nel suo nuovo ruolo, poiché guiderà la nostra attività in questa fase del nostro viaggio verso una crescita redditizia nel campo dei viaggi”.