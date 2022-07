Lastminute.com sotto inchiesta, 7 fermi

Il Ministero pubblico ticinese ha aperto un’inchiesta contro le filiali ticinesi Lastminute.com, azienda attiva nel settore dei viaggi, sospettata di aver commesso una frode in relazione alla richiesta e al ricevimento di indennità di lavoro a tempo ridotto durante la pandemia Covid-19. Sette persone sono state fermate e una serie di perquisizioni sono state effettuate nelle sedi dell’azienda nel Mendrisiotto.

Le perquisizioni

Come riferiscono la Polizia cantonale e il Ministero pubblico in una nota, una serie di perquisizioni, interrogatori e sequestri di materiale è avvenuta ieri nelle sedi del gruppo nel Mendrisiotto. “Gli accertamenti sono finalizzati a comprendere se sussistano i presupposti di reati di natura penale nell'ambito dell'ottenimento di indennità per lavoro ridotto”, spiegano gli inquirenti. Il dispositivo è scattato dopo un’attività investigativa sviluppatasi nel corso degli ultimi mesi. All’operazione hanno partecipato, oltre alla Polizia cantonale, gli agenti delle Polizie comunali di Chiasso, Mendrisio, Lugano, Ceresio Nord, Torre di Redde e Bellinzona. Il copioso materiale raccolto sarà ora oggetto di approfondimenti da parte degli inquirenti.

7 fermi

Nella giornata di ieri sono state fermate anche sette persone - cittadini italiani tra i 33 e i 57 anni - la cui posizione è attualmente al vaglio degli inquirenti. I reati ipotizzati sono quelli di truffa e, in subordine, ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale. L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Claudio Luraschi. Ulteriori atti istruttori verranno valutati nei prossimi giorni in base anche all'esito delle verifiche in corso.