Il caso di India ha attivato la popolazione ticinese

I “casi di rigore” in Svizzera Stando ai dati forniti, in Svizzera nel 2020 sono state accolte 2'835 persone (13 in Ticino), mentre ne sono state rifiutate 8 (2 in Ticino). A livello ticinese, dal 2014 ad oggi 122 persone sono state accolte nel nostro Cantone, mentre i rifiuti sono stati 5. Se nel 2017 e 2018 i rifiuti erano pari a 0, con il 2019 sono saliti a 2.

Anche l’Azione Cattolica ticinese sostiene l’appello

Attiva anche l’Azione Cattolica ticinese che proprio questa mattina ha mandato un comunicato stampa dove si sottolinea il fatto che India fa parte della comunità, così come suo fratello Nur e sua mamma Munaja.

“Con noi hanno frequentato scuole, amicizie, sport, tempo libero. Noi a loro vogliamo bene” con queste parole l’Azione cattolica si rivolge alle autorità cantonali e federali nella speranza che intervengano per accordare il permesso di dimora (per casi di rigore) a India e alla sua famiglia.

Dopo dieci anni di attesa non si hanno più scuse per rifiutare la domanda d’asilo, scrive Azione cattolica, aggiungendo che “l’oggettiva condizione nella quale si trovano India e i suoi familiari: senza documenti, sono di fatto apolidi, senza patria. Il loro paese di origine, l’Etiopia, non è più il loro paese. Decidere un rimpatrio forzato in una regione dove la violenza dilaga contro la popolazione civile, diventerebbe un atto di crudeltà.”