Gli F/A-18 sfrecciano sul Ticino

Le prove generali Il volo di oggi rientra nei preparativi delle autorità in vista della Ukraine Recovery Conference 2022, l’evento sull’Ucraina che si terrà il 4 e 5 luglio. Le Forze aeree svizzere hanno simulato una violazione dei cieli sopra Lugano con immediata reazione da parte degli Fa-18, che hanno raggiunto il velivolo incriminato in pochi secondi. Settimana prossima sarà vietato volare per un raggio di 50 km dalle 8 di lunedì alle 20 di martedì. Visto il passaggio dei velivoli anche a bassa quota, la Polizia cantonale aveva avvisato la cittadinanza di prevedere emissioni di rumore.

Non solo lo spazio aereo

Anche la circolazione in città subirà una serie di modifiche, soprattutto nella zona adiacente a Palazzo dei Congressi, dove si terrà la conferenza. Infine, per quanto concerne la navigazione, dal pontile esterno del Circolo Velico Lago di Lugano fino all’intersezione di Via Albertolli, per una distanza dalla riva di 300 metri, sarà vietato l’accesso a tutte le imbarcazioni da mezzogiorno di domenica 3 luglio fino alla mezzanotte di martedì 5.