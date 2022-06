Gli F/A-18 solcheranno il cielo ticinese

Domani sarà effettuato un controllo del dispositivo in vista dell'Ukraine Recovery Conference (Urc 2022). Lo comunicano la Polizia cantonale e le Forze aeree. Per questo motivo, nella fascia oraria tra le 10 e le 12, sono da prevedere emissioni di rumore e passaggi anche a bassa altitudine nella zona del Ticino centrale e in particolare nel Luganese.