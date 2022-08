Fatto di sangue ad Agno, il 22enne sta migliorando

È in via di miglioramento il 22enne rimasto ferito da un’arma da fuoco ieri mattina ad Agno . Lo conferma a Ticinonews la Polizia cantonale. Il presunto sparatore 49enne, arrestato al suo domicilio di Rovio dalla Polizia cantonale, sarebbe il padre del giovane rimasto ferito.

Secondo nostre informazioni tre spari sono stati uditi domenica mattina nei pressi della stazione ferroviaria di Agno. Il 22enne, vittima della sparatoria, ha attraversato la strada cantonale per poi imboccare una stradina (via aeroporto) nei pressi dello scalo. Qui un testimone oculare, Rinaldo Caimi, ex guardia di confine, ha chiamato per primo i soccorsi quando si è accorto che il giovane era ferito.