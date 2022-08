Agno: 22enne ferito gravemente da pistola

Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che domenica mattina intorno alle 10 hanno ricevuto la segnalazione di un giovane ferito ad Agno, in via Aeroporto. La vittima è un 22enne svizzero domiciliato nel Luganese, ferito da un arma da fuoco in maniera grave. La sua vita sarebbe in pericolo.