Agno, l’uomo arrestato è il padre del 22enne

La testimonianza

Secondo nostre informazioni tre spari sono stati uditi domenica mattina nei pressi della stazione ferroviaria di Agno. Il 22enne, vittima della sparatoria, ha attraversato la strada cantonale per poi imboccare una stradina (via aeroporto) nei pressi dello scalo. Qui un testimone oculare, Rinaldo Caimi, ex guardia di confine, ha chiamato per primo i soccorsi quando si è accorto che il giovane era ferito. “Ho sentito una persona gridare ‘aiuto, aiuto, mi hanno sparato’. Ho visto che era solo e correva”, racconta Caimi ai microfoni di Ticinonews. “Nel frattempo è arrivata un’auto, con a bordo una signora e tre bambini che voleva portare il giovane in ospedale. Mentre stava effettuando la manovra è arrivato uno uomo a bordo di uno scooter che parlava in dialetto e ha avuto una discussione con lui”.