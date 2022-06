Violenza contro le donne, adottato piano nazionale

Serve un piano d’azione nazionale per lottare contro la violenza nei confronti delle donne e quella domestica. Ne è convinto il Consiglio federale, che oggi ha dato il via a un progetto di questo tipo, che mira, tra il 2022 e il 2026, ad attuare la Convenzione di Istanbul su questa problematica.

Misure concrete

Il piano, composto di 44 misure concrete destinate a tutte le vittime di violenza, indipendentemente dall’età, dall’origine, dall’orientamento affettivo o sessuale, sarà implementato a tutti i livelli istituzionali, precisa il governo in una nota, specificando che è incentrato su tre ambiti prioritari: l’informazione e la sensibilizzazione della popolazione, la formazione degli specialisti e dei volontari, nonché prevenzione e lotta contro la violenza sessuale e sessista. In primo luogo si mira a fornire approfondimenti specifici sui vari gruppi di persone interessate, nonché sui comportamenti, i ruoli e gli stereotipi di genere che favoriscono la violenza. Secondariamente, grazie a formazioni specifiche, gli specialisti e i volontari in contatto con le persone vittime o autrici di violenza dovranno essere in possesso delle conoscenze tecniche e operative specifiche per reagire in maniera appropriata.