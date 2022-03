Solidarietà con l'Ucraina: raccolti più di 50 milioni

La Catena della Solidarietà, ieri, in occasione della giornata di solidarietà nazionale per la popolazione ucraina, ha raccolto più di 50 milioni di franchi di promesse di donazioni. "Fino alle ore 23 abbiamo raccolto 51'547'615 franchi", ha comunicato la Catena della solidarietà al termine dell'azione che era iniziata alle 7 di ieri. A questi oltre 50 milioni raccolti ieri si aggiungono più di 30 milioni di franchi promessi che l'organizzazione aveva già raccolto in precedenza, portando la somma totale a 82'653'403 franchi