Al via la giornata nazionale di solidarietà con l'Ucraina

La Catena della Solidarietà organizza oggi una giornata nazionale di solidarietà per la popolazione ucraina. "Un evento volto a rispondere alla gravità della crisi umanitaria che si sta profilando e allo straordinario slancio di solidarietà che anima la Svizzera", spiega il sito della fondazione. La Catena ha già ricevuto più di 30 milioni di franchi in donazioni dal lancio della campagna di raccolta fondi, ieri sera, ha detto la responsabile della comunicazione Sylvie Kipfer all'agenzia Keystone-Ats. "Dobbiamo tornare allo tsunami del 2004 in Thailandia per vedere questo livello di solidarietà", ha aggiunto.