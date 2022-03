“Legalizzare la donazione di ovociti”

La minoranza contraria

Con la mozione si vuole anche eliminare la disparità di trattamento fra uomini e donne presente nella legge in vigore, dal momento che la procreazione mediante una donazione di sperma è autorizzata e attualmente praticata, ha ricordato de Montmollin. In mancanza di una legislazione in merito, le donne domiciliate in Svizzera sono obbligate a praticare il turismo medico per ottenere un dono d'ovuli. Una minoranza (composta da Udc e da alcuni parlamentari del Centro) era contraria alla mozione. In particolare, il parlamentare Alois Huber (UDC/AG) ha chiesto invano di respingere la mozione, ricordando che attualmente solo le coppie, in cui la donna è sterile, possono avere accesso alla donazione d'ovuli. "La maternità surrogata è esclusa". L'Udc si è detta preoccupata per il benessere delle donne e per lo sfruttamento del loro corpo che risulterebbe dalla donazione di ovociti.