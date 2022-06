“Mi fermo, sono stanca ed esaurita”

“Sono tanto esaurita e tanto stanca. Non sono più in grado di prendere decisioni sagge”. Sandra Bullock, attrice statunitense, ha deciso si prendersi una lunga pausa dal cinema. “Voglio stare a casa. Non faccio un favore a nessuno che sta investendo in un progetto dicendo che voglio stare a casa perché sono sempre di corsa.” “Voglio solo essere presente e responsabile” ha affermato l’attrice. Qualche mese fa l’attrice aveva detto di volersi fare temporaneamente da parte nel mondo cinema per dedicarsi ai suoi due figli, Louis e Laila, di 12 e 10 anni.