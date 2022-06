Justin Bieber affetto da paresi facciale

Una pausa forzata

Proprio a causa delle sue condizioni di salute, il canadese ha dovuto annullare tre tappe del suo tour. “Il mio corpo mi sta dicendo che devo rallentare e prendere del tempo per rilassarmi”, ha detto, promettendo di “tornare al 100% per fare ciò per cui sono nato”, anche se “non so quando questo potrà accadere”. Bieber ha quindi salutato i suoi fan, ringraziandoli per la comprensione.