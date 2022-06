“Zelensky? Se arriverà saremo pronti”

“Le probabilità che Zelensky resti in Ucraina sono molto elevate, ma non abbiamo ancora indicazioni sicure. Lavoriamo su tutti gli scenari possibili, e il più probabile è che sarà rappresentato dal suo primo ministro. Ma restiamo aperti a tutto, anche ad accoglierlo con un preavviso di 24 ore”. Così Terence Billeter, Capo della Task Force per la URC2022, ha commentato ai microfoni di Ticinonews, a margine della conferenza di Palazzo delle Orsoline, la possibilità che il presidente ucraino si presenti in Ticino.