Malgrado gli appelli alla cautela pronunciati dai medici in Ticino e in altri Cantoni, ieri il consigliere federale Alain Berset ha detto di prevedere l’eliminazione del pass Covid a breve. Inoltre, lo ricordiamo, il Consiglio di Stato ticinese ha deciso di annullare una serie di misure legate ai grandi eventi. I contagi però rimangono molto alti, in Ticino la stabilizzazione ormai è fissata sopra i mille e in Svizzera sopra i 30mila. Numeri che fanno un certo effetto ma che fortunatamente non hanno grosse ripercussioni sugli ospedali anche se, per esempio nel nostro Cantone, oggi sono aumentati i pazienti di cinque unità e quasi ogni giorno si registra almeno un decesso a causa del virus. È quindi il momento di pensare veramente a togliere le misure? Christian Camponovo, direttore della Clinica Moncucco non si è dichiarato in linea con quanto detto da Berset, anzi, in diretta a Ticinonews ha detto di essere “perplesso” per la notizia.