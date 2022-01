I tifosi tornano in curva. A confermarlo è il consigliere di Stato Norman Gobbi ai microfoni di Ticinonews. “La situazione in Canton Ticino è in linea con il resto della Svizzera e per questo abbiamo deciso di allinearci”. Ciò vuol dire, dunque, che il Ticino non avrà più regole diverse rispetto agli altri Cantoni dove i tifosi potevano occupare anche gli spazi nelle curve e questo a seguito di un’attenta valutazione da parte del Consiglio di Stato.

Gobbi ha ricordato che non vuol dire “liberi tutti” perché comunque per poter accedere allo stadio sarà necessario avere il certificato 2G, bisognerà indossare la mascherina sia in tribuna che in curva e le consumazioni verranno solo negli spazi della ristorazione o stando seduti. Per contro vengono abolite le restrizioni che riguardano la capacità delle strutture, che potranno tornare a essere occupate al massimo della propria capacità. La decisione è stata presa oggi dal Consiglio di Stato e varrà già per le partite di questo weekend.

