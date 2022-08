Valle di Muggio, preoccupa la carenza d’acqua

Il rogo scoppiato ieri verso le 11:30 sopra Roncapiano, in Valle di Muggio, è “sotto controllo”, ha affermato il comandante dei pompieri del Mendrisiotto Corrado Tettamanti, il quale ha spiegato che “durante la notte il picchetto ha dovuto intervenire a causa di alcune riaccensioni. Da questa mattina alle 6 sono inoltre attivi 25 militi per le opere di bonifica nella parte sinistra del monte, mentre due elicotteri stanno garantendo, attraverso anche la presenza di due grosse vasche portate in quota, che la parte destra del monte rimanga spenta”, ha specificato il comandante.