Usi, pubblicato il bando per la carica di rettore

L’Università della Svizzera italiana (Usi) ha pubblicato il bando per la carica di rettore/rettrice, con entrata in funzione (negoziabile) entro la primavera del 2023.

Il profilo

La persona nominata, si legge, sarà responsabile “per il successo dell’istituzione nell’insegnamento a tutti i livelli, nella ricerca e in generale nella missione dell’Usi, incluso l’impatto positivo sull’economia, sulla cultura e sulla societaÌ del Canton Ticino”. Il candidato ideale dovrà avere “un’alta statura professorale” e aver ottenuto “degli ottimi risultati partecipando alla direzione di almeno un’entità universitaria”, nonché possedere “una provata capacità di comunicare costruttivamente con tutte le componenti dell’Ateneo e della società in generale”. Inoltre, dovrà poter concepire e attuare, tramite il consenso, “una visione ambiziosa e innovativa per il futuro dell’Usi”, oltre la missione, la cultura e la strategia attuale. Avrà anche il compito di “promuovere attivamente l’immagine dell’istituzione e il suo rango internazionale”. La nomina terrà conto delle conoscenze in merito alla cultura, all’economia e alle tradizioni storiche e politiche della Svizzera e del Canton Ticino. Il bando di concorso integrale è pubblicato alla pagina www.usi.ch/concorsi.