“Il bunker visto con i nostri occhi è ancora più desolante e fatiscente”. Sono queste le parole del collettivo antirazzista R-esistiamo, il quale si è battuto a lungo per la chiusura del centro a Camorino riservato ai richiedenti l’asilo per i quali è stata emessa una decisione di non entrata in materia (NEM) o una decisione negativa con termine di partenza (TP), dopo aver pubblicato un video che mostra la struttura. A maggio, lo ricordiamo, gli ospiti potranno finalmente lasciare Camorino per spostarsi al Colorado Café di Bodio.

“Un luogo di prigionia”

Sabato 9 aprile il collettivo si è riunito e in quell’occasione è riuscito ad entrare nel bunker (dopo una trattativa) per mostrare le condizioni del centro. “È un luogo di prigionia e morte, adatto per una vera e propria segregazione razziale”, sottolineano su Facebook. Le immagini sono toccanti e a impressionare sono in particolare le condizioni dei servizi igienici: in buona parte contornati dalla muffa.