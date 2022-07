Tiro con l’arco a Tenero, aperitivo a Mendrisio

Due giorni lontani da Palazzo federale. Il Consiglio federale ha iniziato ieri la sua tradizionale gita, recandosi dapprima nel Canton Sciaffusa, dove ha effettuato una gita sul Reno. Nel video postato dal portavoce del Governo André Simonazzi si vede il presidente della Confederazione Ignazio Cassis prendere il timone del battello che solca le acque del fiume. Non sono poi mancati incontri con la popolazione locale, tra cui figuravano anche alcuni oppositori delle misure anticovid come Nicolas A. Rimoldi, fondatore del movimento Mass-Voll e volto noto delle proteste in Svizzera.