Striscioni a Mendrisio, ‘il Governo ci liberi dallo smog’

“Mendriosotto regione più inquinata della Svizzera”. Alcuni cittadini momò hanno approfittato della presenza del Consiglio federale oggi a Mendrisio per rendere attenti sulle tematiche ambientali che attanagliano il distretto. Striscioni contro il potenziamento dell’A2 sono infatti stati appesi sulla ringhiera di fronte a Palazzo Turconi, dove si terrà l’incontro dei membri dell’Esecutivo federale e la stampa. I protagonisti dell’azione si firmano gruppo “imbuto” Mendrisiotto e nei manifesti appesi riportano i dati dell’inquinamento, in particolare i valori delle polveri fini che in questo periodo, è noto, superano spesso i valori soglia. Da qui l’appello: “Caro Consiglio federale, liberaci dai TIR, dal PoLuMe e collegaci all’AlpTransit”.