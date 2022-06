Solduno, confermata l’identità della vittima

È di un 24enne svizzero domiciliato nella regione il corpo senza vita ritrovato lo scorso giovedì in un appartamento in via Muro della Rossa a Solduno. Lo confermano il Ministero pubblico e la polizia cantonale, precisando che per ragioni tecniche, dovute principalmente ad analisi che richiedono diverso tempo, non si è ancora giunti a un riscontro formale.