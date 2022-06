Cadavere ritrovato a Solduno

È stato rinvenuto un cadavere di un uomo a Solduno la cui identità è ancora in fase di accertamento. Lo comunicano il Ministero pubblico e la Polizia cantonale. Oggi poco prima delle 15 alla Centrale comune d'allarme è giunta una richiesta d'intervento in un appartamento in via Muro della Rossa a Solduno. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori del Salva, che non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo. Gli accertamenti finora esperiti non permettono di escludere l'intervento di terze persone. Al momento non è ancora stata completata l’identificazione della vittima. Stando alle informazioni raccolte sul posto da Ticinonews si tratterebbe di un giovane della zona tra i 30 e i 40 anni che viveva al quarto piano. I vicini hanno anche raccontato che da un paio di giorni si sentiva uno strano odore, soprattutto all’interno delle scale e anche nella palazzina accanto. Considerato lo stadio preliminare dell'indagine e data la delicatezza del caso, non saranno rilasciate ulteriori informazioni. L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Roberto Ruggeri.