Si registrano i primi casi di influenza

Il Covid-19 fa ormai parte della nostra quotidianità, purtroppo, da quasi due anni. Il nuovo coronavirus però non ha eliminato tutti i virus già presenti, come quello dell’influenza. Quest’ultima, infatti, sembra essere tornata a colpire la popolazione ticinese. A confermalo è stato anche il vicepresidente dell’Ordine dei medici ticinesi Nello Broggini.

È tornata l’influenza

“Indubbiamente è tornata l’influenza”, spiega. Con l’aumento dei tamponi si riesce a differenziare anche meglio chi ha il coronavirus e chi non ce l’ha. Il problema però – sottolinea Broggini – “è che i sintomi sono del tutto sovrapponibili a quelli del Covid quindi una forma di mal di testa, diarrea o catarro possono parlare sia per l’uno che per l’altro”. In questi casi bisogna quindi – ricorda – fare il tampone per capire cos’è.