Legionellosi, il Ticino è il più colpito

Ticino - Leventina esclusa - e Moesano sono degli “hot spot” per quel che concerne la legionellosi. La composizione della popolazione e fattori ambientali come l’inquinamento atmosferico sembrano influenzare la frequenza della malattia. Lo indica l’Ufficio federale della sanità (UFSP) nel suo ultimo bollettino, precisando che analisi più dettagliate sono necessarie.

Si trasmette traimite flussi d’aerosol

Ricercatori dell’Istituto svizzero di salute pubblica e tropicale (Swiss TPH), hanno analizzato su incarico dell’UFSP la distribuzione geografica dei casi di legionellosi segnalati negli ultimi anni. La malattia è un’infezione polmonare causata da un batterio chiamato Legionella. L’infezione non si trasmette da persona a persona, ma tramite flussi d’aerosol. La Legionella è presente in natura in quasi tutti gli ambienti acquatici. Poiché i batteri prosperano principalmente nell’acqua stagnante tra 25° e 45° C, si trovano anche nei sistemi di distribuzione dell’acqua creati dall’uomo, come le docce e le vasche idromassaggio.