“Si dimetta il comitato di Unitas”

Continua far discutere la vicenda di Unitas. Dopo la richiesta di un’inchiesta interna promossa dal comitato , per far luce sui presunti casi di molestia nell’associazione , una lettera firmata da oltre 30 persone tra soci, utenti e volontari chiede le dimissioni dei membri dei comitati di Unitas e delle fondazioni “Tarcisio Bigi e Anita Gaggini” e “Emma Rulfo”.

Qualcuno ha agito “per omissione”

“Duole notare che buona parte di chi non ha commesso abusi, pur essendone a conoscenza, non ha fatto nulla per fermarli, agendo così per omissione”, si legge nella missiva. Gli appellanti ritengono tali comportamenti “inaccettabili e compromettenti per l’integrità degli utenti e la credibilità degli enti stessi”.