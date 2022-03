Sì all’emendamento a sostegno dei russi che protestano in patria

Come annunciato ieri, il Gran Consiglio ha discusso una risoluzione generale di condanna per l’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione russa. Una risoluzione in favore della pace. Il Movimento per il socialismo aveva presentato alcuni emendamenti perché avrebbe voluto una risoluzione più incisiva, contro la guerra e a favore dei civili, compresi quelli russi che in questo momento sono perseguitati in patria per le loro posizioni. La maggioranza del parlamento ha approvato però un solo emendamento, quello relativo al sostegno dei russi che protestano in patria. Per il resto, si è optato per una versione più “light”, ovvero una sorta di compromesso tra le varie sfumature.