“Sgomberate i nostri sogni, occupiamo i vostri incubi!”

“La passione per la libertà è più forte di ogni autorità”. Recita questo il volantino del SOA Molino per la giornata di oggi. Un anno fa, infatti, veniva demolito l’Ex Macello di Lugano e gli autogestiti hanno deciso di tornare a manifestare tra le vie di Lugano. Un centinaio, secondo quanto riporta chi è sul posto. Questa volta però si sono riuniti in sella a bicilette e altri mezzi a rotelle. La “Critical Mass” è partita attorno alle 15 dal Cimitero di Lugano e terminerà nel prato dietro l’ex Macello con un dj set Dub, una cena vegan e altra musica con il Trash Party dalle 21. Tutto il ricavato sarà devoluto al collettivo Antirep.

Da quella notte un nuovo capitolo

Il SOA poco prima della manifestazione ha inoltrato una nota stampa in cui ripercorre l’ultimo anno. La demolizione è “un’azione di chiaro stampo militare dal sapore della vendetta punitiva, architettata e messa in pratica nei migliori dei modi”, si legge. Ma da quella notte, sottolineano, ha preso il via “un nuovo capitolo: un’esperienza collettiva di lotta dal basso vagante per le strade, piazze e parchi, scaturita da una chiara volontà di rispondere in modo determinato alla città di Lugano, una delle più a destra d’Europa”.