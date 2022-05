Sementina, i tre accusati vogliono impugnare il decreto

Non vogliono accettare il decreto di accusa emesso nei loro confronti il direttore generale, la direttrice sanitaria e una terza persona allora attiva all’interno della casa anziani Circolo del Ticino a Sementina, dove durante la prima ondata pandemica la diffusione del Covid-19 fra i pazienti aveva portato al decesso di 21 degli 80 ospiti. Stando a quanto appreso dal Corriere del Ticino , i tre accusati sono quasi certi di impugnare il decreto d’accusa nei loro confronti, benché nei decreti non sia presente l’ipotesi di reato di omicidio colposo, formulata inizialmente nell’ottobre 2020. I tre, se confermeranno l’opposizione al decreto, finiranno quindi davanti alla Pretura penale di Bellinzona.

La conferma giunge anche dal Municipio di Bellinzona: “I legali dei diretti interessati hanno già fatto sapere di voler presentare opposizione non condividendo le conclusioni del Ministero pubblico, ragione per cui il procedimento risulta tutt’ora aperto e, di conseguenza, si rileva del tutto prematuro trarre delle conclusioni”, scrive l’Esecutivo cittadino in una nota, nella quale fa notare che il reato più grave, ovvero quello di omicidio colposo, prospettato a suo tempo, non viene contemplato nei decreti d’accusa emessi dalla Procura.