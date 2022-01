Robbiani torna alla carica sulla moglie di Cerutti

Massimiliano Robbiani fa ricorso nei confronti dei Cataloghi civici in materia cantonale e comunale pubblicati dalla Città di Mendrisio per il primo mese dell’anno corrente. Ad attirare l’attenzione del consigliere comunale e granconsigliere leghista, che nel ricorso si legittima come “cittadino attivo del Comune di Mendrisio”, è l’assenza della moglie del municipale Massimo Cerutti (Plr). Robbiani giudica “pacifico e notorio che la signora Cerutti” risieda a Mendrisio assieme al marito e che dunque l’assenza del suo nominativo dal catalogo dei domiciliati sia mendace. “A titolo abbondanziale, si chiede che siano effettuate le verifiche del caso atte a comprovare tale fatto, avendo particolare cura che, in tal caso, delle verifiche non venga dato preavviso ai membri delle autorità comunali in palese conflitto di interesse”, scrive Robbiani.