“Rispetto e dignità per i lavoratori”

Il riconoscimento immediato di tutto il tempo di lavoro e il pagamento del salario per tutte le ore effettuate. Una pianificazione dell’orario di lavoro equa e regolare con un minimo di ore garantite. L’introduzione di un sistema corretto di rimborso spese per l’utilizzo di veicoli privati. Il riconoscimento del diritto all’indennità di malattia. Sono queste le rivendicazioni contenute in una petizione lanciata oggi dai lavoratori e dalle lavoratrici di Divoora con il sostegno di Ocst e Unia.