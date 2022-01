“Non è solo un’attività accessoria” “L’azienda - prosegue il testo - si barrica dietro la narrazione del lavoretto secondario, fatto da qualche studente per arrotondare. Non tiene in considerazione, invece, che noi con il nostro salario manteniamo le nostre famiglie, paghiamo le bollette, facciamo la benzina ai nostri mezzi di trasporto per poter lavorare. Il nostro è un lavoro e come tale deve essere considerato e remunerato, perché le nostre ore e il nostro tempo valgono quanto quelle di tutti gli altri”. La necessità di un salario “è una necessità di tutti e non è accettabile che per raggiungere un minimo salariale che possa permettere di arrivare alla fine del mese si debba lavorare e stare fuori casa per 14 ore di fila, rinunciando del tutto alla propria vita, per vedersene pagate la metà”.

La mancanza di una risposta

“Siamo lavoratori e lavoratrici, siamo persone, non numeri. E per essere ascoltati siamo scesi in piazza, anche se per difendere i nostri diritti abbiamo dovuto coprire i nostri volti con delle maschere, per paura di possibili rappresaglie. L’azienda ci ha tenuto a uscire pubblicamente sminuendo la portata dell’azione. A nessuno è venuto il dubbio che i lavoratori e le lavoratrici presenti in foto fossero solo una rappresentanza di prima linea, rispetto a tutti coloro che sono rimasti indietro e che con l’adesione all’azione hanno mandato in tilt i servizi in tutti i distretti ticinesi”. Divoora, però, “non ha risposto a nessuno dei punti salienti della nostra denuncia: niente è stato detto in merito all’acquisto di scooter aziendali per assumere personale frontaliero e pagarlo Fr. 4 all’ora nei tempi di attesa e niente è stato detto in merito al fatto che in altri cantoni in cui Divoora sta esportando il suo business, i dipendenti vengono pagati correttamente per tutto il tempo di lavoro. Noi siamo lavoratrici e lavoratori e seri, professionali ed onesti e chiediamo rispetto per il lavoro svolto e un contratto dignitoso che ci permetta di vivere e non solo di sopravvivere”.