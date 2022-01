Rientro a scuola con la mascherina

Docenti e studenti tornano tra i banchi di scuola con nuove regole per gestire l’ondata pandemica. A partire da oggi tutti i giovani a partire dalla prima elementare dovranno indossare la mascherina per seguire le lezioni. “È una decisione che non ci fa piacere, ma è necessaria per contenere la pandemia e far continuare la scuola”, ha commentato sabato il direttore del DECS Manuele Bertoli ai microfoni di Ticinonews, proprio nel giorno in cui circa 400 persone si sono riunite a Bellinzona per protestare contro la nuova misura. Nel caso in cui un bambino si rifiutasse di indossare la mascherina, dovrà restare a casa, ha specificato il Consigliere di Stato, ma prima di tutto vi è il dialogo con le famiglie.