“Capisco i genitori ma la misura è necessaria”

Nella giornata di oggi una manifestazione di circa 400 persone è andata in scena davanti a Palazzo delle Orsoline per protestare contro l’obbligo della mascherina dalla prima elementare, in vigore da domani. Ticinonews ne ha parlato con il direttore del DECS Manuele Bertoli.

“Capisco la preoccupazione e il fastidio di una parte dei genitori - spiega Bertoli - perché il fastidio della mascherina è quello di tutti, anche mio, e immagino che per i bambini sia ancora peggio, però questo provvedimento è necessario, data la presenza della nuova variante, per permettere ai bambini di andare a scuola. Oggi questa è l’unica misura per cercare di contenere il contagio, perché se i bambini si contagiano restano a casa e non vanno a scuola e questo non va bene per loro”.

“Una decisione che non ci fa piacere”

Una decisione che è stata presa in tempi stretti a causa della repentina diffusione della nuova variante: “Non abbiamo avuto tempo di coordinarla con nessuno perché Omicron non ci ha dato nessun tempo. È una decisione che non ci fa piacere e che vorremmo togliere di mezzo il prima possibile, ma che è ora necessaria per far continuare la scuola”, conclude Bertoli.