Prima notte tropicale del 2022

Il mese di maggio non ci ha riportato solo il canto del cucù, ma anche delle temperature all’insegna dei Paesi tropicali, dove a fare da padrone c’è la tanto temuta canicola, quella che la notte non ci lascia fare sonni tranquilli. Stando a MeteoSvizzera, in Ticino la prima notte tropicale dell’anno è stata proprio quella fra ieri e oggi, dove le temperature non sono mai scese al di sotto dei 20°C nelle stazioni di misurazione di Magadino e Biasca, dove le minime registrate erano rispettivamente di 20,1 e 20,5°C.

La più precoce di sempre

Oltre ad aver rappresentato la prima notte all’insegna della canicola, la notte fra ieri e oggi è stata la più precoce che si sia mai verificata a Magadino dall’inizio delle misurazioni nel 1954. Nella classifica fra le località più calde, Lugano e Locarno Monti non sono entrate per un soffio, con minime rispettivamente di 19 e 19,9°C. Sulla scia del Ticino c’è anche Vevey (VD) e Visp (VS), in quest’ultimo sono stati misurati nello stesso momento valori pari a 19,4°C se non superiori: una prima a livello storico per maggio.