Che caldo! Ecco alcuni consigli

L’arrivo dei primi giorni caldi rappresenta un passaggio delicato per la popolazione. Il corpo umano, infatti, necessita di alcuni giorni per adattarsi alle nuove condizioni climatiche. È per questo che il gruppo Operativo salute e ambiente del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) ricorda alcune semplici regole di comportamento per evitare problemi di salute.

Le raccomandazioni

Le autorità cantonali raccomandano in particolare di aumentare l’apporto di liquidi, consumare pasti leggere esporsi al caldo progressivamente e limitare l’attività fisica all’aperto. Un invito che vale non solo per le persone vulnerabili, precisa il DSS.

Evitare il colpo di sole

L’esposizione prolungata alle temperature elevate aumenta il rischio di problemi potenzialmente gravi, come il colpo di sole e il colpo di calore. Quest’ultimo disturbo, in particolare, non è per forza legato a un’esposizione diretta al sole, ma può verificarsi anche – per esempio – quando le persone si trovano in locali chiusi, poco ventilati, con temperature e umidità elevate.